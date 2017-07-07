Члены Европарламента Николай Норика, докладчик Европейского парламента по Азербайджану, Ричард Чарнецки, вице-президент Европейского парламента и Косма Злотовский, член делегации в комитетах парламентского сотрудничества «ЕС-Армения» и «ЕС-Азербайджан» и Комитета парламентской ассоциации «ЕС-Грузия» подисали заявление осуждающее убийство мирных азербайджанских жителей Армянскими вооруженными силами, передает Oxu.Az.

«Мы, нижеподписавшиеся члены Европейского Парламента, решительно осуждаем убийство Армянскими вооруженными силами Аллахвердиевой Сахибы Идрис газы(1967 г.р.) и Гулиевой Захры Эльнур гызы (2015 г.р.) произошедшее вечером 4 июля, 2017 года. Незаконное убийство гражданских лиц, женщин и детей неприемлемо при любых обстоятельствах и должно быть немедленно прекращено.

Выяснилось, что это убийство явилось результатом нападения армянских вооруженных сил с использованием гранат и минометов на безоружных гражданских лиц Азербайджана проживающих в селе Алканлы Физулинского района. Столь ужасное и серьезное преступление не имеет оправданий, и мы призываем к немедленному расследованию деяний и к полному уголовному расследованию, направленному на выявление и преследование виновных.

Мы призываем к прекращению всей военной операции на оккупированных территориях Азербайджана. Насилие и эскалация агрессии могут привести к дальнейшим конфликтам и гибели невинных людей. Такие бездумные провокации и разрушения опасны для стабильности всего региона Южного Кавказа.

Кроме того, мы призываем правительства Армении и Азербайджана возобновить и ускорить переговоры, чтобы найти мирное, стабильное и устойчивое решение для вывода армянских войск с азербайджанских территорий.

Мы также хотели бы выразить наши самые глубокие соболезнования семьям погибших и заверить, что наши мысли и молитвы сегодня с ними».