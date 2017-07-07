Военно-морские силы Ирана провели на Каспийском море крупномасштабные маневры под кодовым названием «Устойчивая безопасность и морская мощь — 96».

Как передает ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство Mehr.

По его данным, в продолжавшихся 5 дней учениях приняли участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец «Демавенд», ракетные корабли серии «Пейкан», сторожевые катера класса «Гаем» с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера. Кроме того, были задействованы разведывательные самолеты F-27 и беспилотные летательные аппараты.

В ходе маневров, проходивших в акватории площадью 80 тыс. кв. км, были проведены учебные стрельбы, тестирование новейшего оборудования и снаряжения, отрабатывались десантные, поисковые и спасательные операции. В последний день учений состоялся смотр боевых кораблей, на котором присутствовал спикер парламента Ирана Али Лариджани, отмечает агентство.