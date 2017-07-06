В Баку в Объединенной городской больнице № 6 им. А.Д. Меликова сегодня утром скончалась 19-летняя роженица Айсель Нематова. Это была первая ее беременность, сообщила в четверг Trend главный акушер-гинеколог минздрава, председатель Комиссии по родовспоможению минздрава Севиндж Мамедова.

Председатель Комиссии сказала, что родившийся мальчик полностью здоров: «Он родился с весом 3,7 кг. У матери была преэклампсия (заболевание, возникающее во время беременности, родов и в послеродовой период, при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребенка)».

Главный акушер-гинеколог добавила, что женщина скончалась на пятые сутки после родов, и правоохранительные органы проводят расследование по факту.

«После того, как нам будут представлены результаты расследования, будет проведен необходимый анализ, и только после этого можно будет сделать заключение», — сказала Мамедова.

Севиндж Мамедова добавила, что эта 11-я материнская смерть за этот год.

Главный акушер-гинеколог отметила, что практически столько же материнских смертей было зарегистрировано в прошлом году.

В минздраве же Trend сообщили, что было проведено предварительное обследование тела Нематовой. Стало известно, что после кровотечения ей была проведена операция на матке. Молодая мама впала в кому, а затем скончалась.