Проживающие в Германии азербайджанцы проведут в Берлине акцию в знак протеста против гибели мирных жителей Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой, а также ранения Сарвиназ Гулиевой в результате совершенной вооруженными силами Армении в селе Алханлы Физулинского района военной провокации.

Как сообщили Trend в четверг в Госкомитете по работе с диаспорой, акция начнется восьмого июля в 14:00 у Бранденбургских ворот.

Ожидается, что в митинге примут участие проживающие в Берлине и других городах Германии азербайджанцы, представители диаспорских организаций, тюркской и других общин. Участники акции будут скандировать различные лозунги, чтобы привлечь внимание жителей Берлина и гостей на совершаемые армянами зверства. В конце акции протеста будет принято обращение к официальным структурам Германии.

Акция протеста пройдет при организационной поддержке общества «Азербайджанский дом в Германии», Объединения азербайджанских студентов и научных работников и общества «Одлар Юрду».

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