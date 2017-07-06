Проживающие в Нидерландах азербайджанцы в знак протеста против гибели Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой в результате обстрела села Алханлы Физулинского района проведут акцию протеста перед посольством Армении в Гааге, сообщает в четверг «Тренд» со ссылкой на сообщени Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Международное сообщество будет проинформировано о захватнической политике и политике геноцида Армении, обстреле армянскими военнослужащими мирных азербайджанских граждан.

Председатель нидерландского Общества европейских азербайджанцев Эмиль Алиев призвал проживающих в других странах азербайджанцев присоединиться к этой акции. Соответствующим органам направлено обращение для получения разрешения на проведение акции.