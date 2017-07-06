Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения референдума о независимости, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в четверг «Тренд» со ссылкой на YeniŞafak.

Как сообщает газета, Эрдоган отметил, что решение о проведении референдума в Курдской автономии Ирака является ошибочным.

По его словам, в настоящее время Эрбиль не готов к проведению референдума о независимости.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означат начало распада Ирака», — сказал Эрдоган.

Ранее глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани пригрозил войной в случае, если центральное правительство страны помешает проведению референдума о статусе автономии.

Барзани отметил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», — сказал он.

По его словам, референдум запланирован на 25 сентября.