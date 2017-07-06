Убийство малолетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой в результате очередной провокации военных формирований Армении, осуществленной четвертого июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, должно быть решительно осуждено.

Об этом сказал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов на очередном заседании правления партии.

Ахмедов сказал, что это бесчеловечное деяние еще раз доказало, что армянские террористы являются убийцами детей. По его словам, обстрел оккупационными военными формированиями Армении прилегающих к линии соприкосновения войск территорий, убийство мирного азербайджанского населения – все это превратилось в государственную политику Армении.

«Эти зверства в очередной раз демонстрируют, что непресечение армянской агрессии, равнодушие международных организаций, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, развязывают руки армянским террористам, создавая, по сути, условия для зверского убийства ими мирных жителей», — сказал зампредседателя правящей партии (цитата по «Тренду»).

На заседании было принято решение о том, что правящая партия «Ени Азербайджан» обратится к партиям, парламентариям и призовет их осудить очередное зверство армянских вооруженных формирований и деяния этих убийц детей.