Министерством обороны, Министерством Иностранных Дел Генеральной Прокуратурой Республики и Исполнительной Властью Физулинского района 6-го июля была организована поездка военных атташе, аккредитованных в Азербайджане и представителей иностранных средств массовой информации (СМИ) в село Алханлы Физулинского района, где в результате обстрела со стороны вооруженных подразделений Армении погибли двое мирных жителей села.

Согласно информации сайта МО АР, им были представлены доказательства отсутствия огневых точек и подразделений Вооруженных сил Азербайджана на данной местности.

Министерство обороны сообщает, что военные атташе и представители СМИ на месте убедились, что на территории села нет никакого штаба подразделений Вооруженных сил и огневых точек.

Данный факт еще раз свидетельствует о том, что главной целью армянской стороны было гражданское мирное население Азербайджана. Информация, распространенная армянской стороной якобы о наличии в селе военных подразделений, является дезинформацией и ложью.