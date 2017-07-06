В отношениях России и Соединённых Штатов необходим импульс от лидеров, надо наладить механизм взаимодействия по всем проблемам. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Прежде всего, хорошо, что эта встреча наконец-то состоится. Но жаль, что это происходит только сейчас. И до сих пор у наших стран нет совместной конструктивной повестки дня. Упущено много времени, надо его наверстывать. Надо восстанавливать доверие», — приводит РИА Новости слова Горбачёва.

Он также отметил, что в своё время «президента Рейгана люди в его собственной администрации буквально не пускали на встречу в Женеву», однако он не поддался давлению, а советская сторона подошла «к встрече с серьёзными конструктивными предложениями».

«Сейчас нужен импульс от лидеров, как это произошло в Рейкьявике в 1986 году. Надо всё положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия. Не по каким-то отдельным пунктам, даже важным, а по всем проблемам», — подчеркнул бывший президент СССР.