Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает АПА, президент Турции выразил президенту Азербайджана и родным погибших глубокие соболезнования в связи с гибелью после артобстрела армянами населенного пункта Алханлы Физулинского района двух гражданских лиц – пожилой женщины и ее внучки.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за телефонный звонок и соболезнования. Глава государства отметил, что это очередное военное преступление ВС Армении по отношению к мирному населению Азербайджана: «Это кровавое преступление против мирных граждан является очередным проявлением армянского зверства. Ответственность за это военное преступление полностью ложится на плечи политического руководства Армении».