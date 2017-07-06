ЕС — не единственная альтернатива для Турции, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя резолюцию Европарламента, сообщает в четверг «Тренд» со ссылкой на телеканал TRT Haber.

По словам Йылдырыма, Турция в любой момент может стать членом других структур.

Как сказал премьер, прежде чем критиковать Турцию, ЕС должен критиковать свои двойные стандарты по отношению к Турции.

«Резолюция Европарламента для Турции не имеет никакого значения», — сказал Йылдырым.

При этом Бинали Йылдырым заявил, что Анкара все еще хотела бы вступить в Европейский союз, но в настоящее время блоку нужно измениться, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hurriyet.

«Это не очень важное решение с нашей перспективы. Это также не что-то такое, о чем мы не знали. Похожие решения принимались и в предыдущие месяцы», — сказал он.

Он подчеркнул, что намерения Турции вступить в ЕС остаются неизменными, несмотря на «путаницу Брюсселя».

«Все должны знать, что Турция всегда имеет другие варианты и другие пути… Нельзя забывать, что безопасность ЕС начинается с Турции», — добавил Йылдырым.