МИД Азербайджана удивлен реакцией внешнеполитического ведомства РФ по процессу проверки при въезде в страну российских граждан армянского происхождения.

«Повторное заявление МИД РФ вне форм дипломатической этики по вопросу проверки при въезде в Азербайджан российских граждан армянского происхождения вызывает удивление и является непонятным. Это заявление не соответствует духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией», — отмечается в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана, которое приводит «Интерфакс».

Официальный Баку отмечает, что за 25 лет дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией этот вопрос никогда не находился на повестке дня. «Поэтому сложно объяснить причину такой активности российской стороны в этом вопросе», — подчеркивает МИД.