Главное управление полиции города Баку распространило сообщение в связи со слухами о том, что ночью в городе совершаются нападения на припаркованные на улицах машины и на женщин, которые выходят со свадьбы.

Как сообщили АПА в Управлении, в последние дни в некоторых интернет-газетах распространились сообщения о том, что в Баку появилась новая преступная группировка, которая совершает нападения на припаркованные на улицах машины и на женщин, которые выходят со свадьбы, а также занимается разбоем и ограблениями. Эти неподтвержденные сообщения распространяются с расчетом на то, чтобы посеять панику в обществе.

«Сообщаем, что случаи разбоя и грабежа происходили в разных эпизодах, совершались разными людьми. На основе поступивших жалоб по конкретным случаям были возбуждены уголовные дела, большинство из которых было раскрыты по горячим следам, а подозреваемые лица привлечены к ответственности.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Главное управление полиции города Баку еще раз напоминает, что распространение такого рода непроверенной информации направлено на то, чтобы посеять необоснованную панику в обществе. Перед публикацией полученной информации важно проверить ее в нескольких источниках», — говорится в сообщении.