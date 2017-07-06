США заявили, что применят «значительную военную силу» против Северной Кореи «в случае необходимости», после того как во вторник Пхеньян провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает Би-би-си.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Америка представит на рассмотрение ООН новую резолюцию, направленную против Пхеньяна.

Она назвала испытания резкой эскалацией военной напряженности и пригрозила применить торговые ограничения против северокорейского режима.

Через несколько часов после выступления Хейли США и Южная Корея в ходе совместных военных учений провели ракетные пуски в Японском море.

Однако Пхеньян отказывается вести переговоры до тех пор, пока США не откажутся от своей «враждебной политики» по отношению к Северной Корее. Китай и Россия также выступают против использования военной силы в отношении режима.

Как предупредила в среду Никки Хейли, запуск Северной Кореей межконтинентальной ракеты «быстро сводит на нет возможность дипломатического решения проблемы».

«Соединенные Штаты готовы использовать весь арсенал своих возможностей для защиты себя и своих союзников, — заявила Хейли на чрезвычайной сессии Совета безопасности ООН. — Одна из таких возможностей заключается в применении значительной военной силы. И мы используем ее при необходимости, однако мы не хотели бы идти этим путем».

В ответ на пуск северокорейской ракеты США и Южная Корея уже второй день проводят совместные военные учения.

В ходе маневров эсминцы и другие военные корабли, а также истребители осуществляют пуски ракет по морским целям.

Хейли также отметила, что США могут прервать торговые отношения со странами, которые продолжают вести бизнес с Северной Кореей в обход санкций ООН.

«Мы возьмем на заметку все страны, которые поддерживают деловые отношения с незаконным северокорейским режимом», — подчеркнула представительница США.