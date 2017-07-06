Министр Турции по делам ЕС Омер Челик подверг критике позицию Европейского парламента о приостановке переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Об этом сообщает Anadolu.

«Резолюция Европарламента по Турции — проявление предвзятой и чуждой принципам сотрудничества позиции ряда стран, пытающихся саботировать отношения Анкары и ЕС», — сказал Челик.

По словам министра, Анкара отвергает и не признаёт данную резолюцию ЕП.

Он отметил, что документ будет возвращён Европарламенту без рассмотрения со стороны Турции.