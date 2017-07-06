Карабахский конфликт должен быть решён исключительно мирным путём в рамках усилий посредников Минской группы ОБСЕ, заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Герберт Зальбер.

Согласно информации «Интерфакса», как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном Н.Зальбер отметил, что «глубоко обеспокоен эскалацией ситуации» в зоне карабахского конфликта.

«Исключительно мирное решение карабахского конфликта — принципиальная позиция ЕС, и Евросоюз беспрекословно содействует усилиям Минской группы ОБСЕ», — отметил Г.Зальбер.

Г.Зальбер завершает свою миссию на посту спецпредставителя ЕС.