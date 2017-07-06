Армяно-азербайджанский конфликт не является замороженным и в любой момент может вызвать серьезные последствия для всего региона, считает глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев.

«Существующая реальность показывает, что процессы достигли крайней черты. Для того, чтобы положить конец политике террора, проводимого Арменией на государственном, оккупационном уровне, международное сообщество должно быть решительным и предпринять незамедлительно действенные мероприятия. Необходимо уже понять, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не является замороженным, он может в любое время вспыхнуть и вызвать серьезные последствия для всего региона», — отмечается в заявлении Р.Мехтиев, которое приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Глава Администрации выразил сожаление, что международное сообщество и занимающиеся непосредственно решением проблемы сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих пор не предприняли действенных шагов для ликвидации факта оккупации (территорий Азербайджана — ред.) и восстановления справедливости. «И это несмотря на то, что имеются многочисленные факты урегулирования в кратчайшие сроки аналогичных конфликтов в различных точках планеты, наказания оккупантов и применения против них различных действенных санкций», — подчеркнул он.

Р.Мехтиев подчеркнул, что убийство 2-летней девочки и ее бабушки в результате провокации Вооруженных сил Армении 4 июля в зоне конфликта вновь продемонстрировало террористическую сущность преступного режима Еревана.

«ВС Армении 4 июля в рамках очередной крупномасштабной провокации на линии соприкосновения войск, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия село Алханлы Физулинского района, в результате чего были убиты два человека – девочка и ее бабушка, еще один человек получил ранение, нанесен значительный ущерб имуществу граждан. Это очередное кровавое преступление еще раз отчетливо продемонстрировало всему миру террористическую сущность, бесчеловечное и преступное лицо военно-политического режима Армении», — отметил Р.Мехтиев.

Он назвал данный инцидент продолжением проводимой долгие годы руководством Армении политики террора и геноцида против мирного азербайджанского населения. В качестве примера он привел акты геноцида, совершенные в 1992 году в селах Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы, в городе Ходжалы, а также многочисленные теракты, совершенные в различных регионах Азербайджана.

При этом глава Администрации подчеркивает, что в апреле 2016 года военные подразделения Армении подвергли огню азербайджанские населенные пункты в прифронтовой зоне, в результате чего погибли пять мирных жителей и получили ранения более 30 человек.

Он отметил, что Армения более 25 лет оккупирует территории Азербайджана, игнорирует требования и призывы Совета безопасности ООН и других международных организаций, нарушает международное право.

Глава Администрации задался вопросом относительно причин применения двойных стандартов по отношению к Азербайджану. «В чем причина настолько открытого применения двойных стандартов в отношении Азербайджана? Почему сопредседатели Минской группы ОБСЕ закрывают глаза и не реагируют адекватно на проводимую Арменией и приобретающую все большую оголтелость политику террора и геноцида и жестокое обращение с мирными гражданами? По какой причине против этой страны не применяются никакие санкции?», — подчеркнул он.

Р.Мехтиев отметил, что безнаказанность и двойные стандарты являются основными факторами, способствующими совершению новых преступлений армянским руководством.

«Можно с уверенностью сказать, что применение политики двойных стандартов при урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и атмосфера безнаказанности являются основными причинами, обуславливающими новые преступления военно-политического режима Армении», — подчеркивается в заявлении.

«Однозначно заявляю, что Азербайджан не смирится с оккупацией земель, не допустит образования на своей территории второго армянского государства и предпримет все необходимые меры для безопасности населения. Это принципиальная и неоднократно озвученная позиция президента Ильхама Алиева. Сопредседатели МГ ОБСЕ и преступный режим в Армении должны принять эту реальность», — заявил он.