Московский окружной военный суд вынес приговор москвичу Николаю Орловскому и гражданину Азербайджана Сулейману Оруджеву, обвиняемым в содействии терроризму и публичных призывах к террористической деятельности. Об этом пишет издание 5-tv.ru.

Судом установлено, что в 2013–2015 гг. они под вымышленными именами распространяли в соцсетях видеоролики, оправдывающие терроризм и призывали членов ИГ к совершению терактов. Кроме того, они пытались завербовать несовершеннолетнюю жительницу Ярославской области, которая страдала психическим расстройством. Девочку готовили к вступлению в банду на Северном Кавказе.

Орловский активно сотрудничал со следствием и предоставил информацию о других причастных к терроризму лицах, он приговорен к 5 годам колонии общего режима. Оруджев — к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.