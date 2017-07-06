Посольство Азербайджана в Болгарии прокомментировало ряд негативных публикаций болгарской прессы об операциях азербайджанской авиакомпании Silk Way.

Посольство решительно отвергает предположения болгарских СМИ как необоснованные, говорится в заявлении.

«Авиакомпания Silk Way является ведущим авиаперевозчиком в области логистики Азербайджана, которая получила международную репутацию за свои надежные, эффективные и прозрачные операции во всем мире в полном соответствии с соответствующими положениями Международной организации гражданской авиации IATA / ICAO.

Это хорошо зарекомендовавшая себя международная практика, согласно которой авиаперевозчики опасных грузов соблюдают режим контроля над вооружениями и соответствующие правила IATA / ICAO. Кроме того, компании-перевозчики также получают подробную информацию о соответствующих грузах, которая предоставляется через дипломатические каналы странами-отправителями и получателями в соответствии с процедурами дипломатического оформления», — говорится в заявлении.

Ранее ряд болгарских СМИ опубликовали статьи о якобы имевших место нарушениях со стороны авиакомпании Silk Way при перевозке дипгрузов.