Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил агентству «Р-Спорт», что из-за отсутствия необходимого времени на подготовку не планирует в ближайшее время встречаться за шахматной доской со своим многолетним оппонентом, 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, заявившим о возобновлении выступлений после долгого перерыва.

О возвращении Каспарова было сообщено в среду на официальном сайте турнира в Сент-Луисе (США) — третьего этапа Grand Chess Tour. Соревнование пройдет 2-12 августа. Каспаров сыграет в турнире по рапиду и блицу, который пройдет 14-19 августа, ему будут противостоять девять гроссмейстеров, в том числе россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий. Карпов и Каспаров в 1984 — 1990 годах провели пять матчей за звание чемпиона мира, первый из которых остался неоконченным.