Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил агентству «Р-Спорт», что из-за отсутствия необходимого времени на подготовку не планирует в ближайшее время встречаться за шахматной доской со своим многолетним оппонентом, 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, заявившим о возобновлении выступлений после долгого перерыва.
О возвращении Каспарова было сообщено в среду на официальном сайте турнира в Сент-Луисе (США) — третьего этапа Grand Chess Tour. Соревнование пройдет 2-12 августа. Каспаров сыграет в турнире по рапиду и блицу, который пройдет 14-19 августа, ему будут противостоять девять гроссмейстеров, в том числе россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий. Карпов и Каспаров в 1984 — 1990 годах провели пять матчей за звание чемпиона мира, первый из которых остался неоконченным.
Собеседник агентства подчеркнул, что не считает решение Каспарова возвращением в спорт. «Он уже играл в турнире в Сент-Луисе в прошлом году, поэтому возвращение — это громко сказано, — отметил гроссмейстер. — И он хорошо играл, молодец. Неожиданность ли это? О чем вы говорите? Какую-то глупость запустили, что он возвращается в шахматы. Он уже играл в Сент-Луисе, и играл неплохо. Поэтому когда говорят о возвращении, я не понимаю, о чем идет речь».
В апреле прошлого года Каспаров выступил в турнире Ultimate Blitz Challenge в Сент-Луисе, где соперничал с тремя известными американскими шахматистами. Гроссмейстер набрал 9,5 очка из 18, став третьим после Хикару Накамуры (11) и Уэсли Со (10), но опередив Фабиано Каруану (5,5).
«Я думаю, что в блиц он, наверное, по-прежнему играет неплохо, — продолжил Карпов. — Хотя где-то навыки могут и пропадать, если он не тренируется. В рапиде тоже, а в классике ему будет посложнее. Потому что стиль Каспарова всегда требовал большой отдачи энергии, которой у него, видимо, в таком объеме сейчас нет. Но на рапид и блиц энергии ему должно хватать. Я знаю, что он работает над шахматами».