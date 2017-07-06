Убийство мирных ни в чем не повинных гражданских лиц вызывает большое презрение к тем, кто это сделал, и должно быть осуждено, сказал Trend в четверг военный атташе посольства Пакистана в Баку, полковник Сайед Имран Али, комментируя убийство азербайджанской двухлетней девочки и ее бабушки армянскими ВС.

По его словам, произошедший инцидент является человеческим измерением нагорно-карабахского конфликта.

Военный атташе отметил, что у Пакистана есть принципиальная позиция по вопросу Карабаха – конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, путем выполнения резолюций ООН, которые были приняты в пользу Баку.

«Таковы принципы, за который выступает Пакистан, мы им привержены и проявляем солидарность с Азербайджаном и азербайджанским народом», — сказал военный атташе.