В британском городе Ройал-Лемингтон-Спа лис застрял между двумя надгробиями на старинном кладбище у церкви святой Марии Магдалины. И никто не понимает, как он туда влез!

Прохожие, заметившие лиса около 11 утра, сообщили о происшествии в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. «Я слабо представляю, как он забрался туда и сколько времени провел в таком положении, но это была очень опасная ситуация», — заявила инспектор общества Джорджия МакКормик.

По словам МакКормик, она аккуратно вытащила животное из щели и осмотрела его. Лис не пострадал, его отпустили на волю.

A fox trapped itself in a small gap between two gravestones and has been freed by the RSPCA pic.twitter.com/bpjHkpfi3N

— Elliot Wagland (@elliotwagland) 3 июля 2017 г.