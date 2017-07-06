«Смерть Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой, а также ранение Сарвиназ Гулиевой такая же большая трагедия, как и многолетние страдания, выпавшие на долю людей в зоне конфликта».

Об этом АПА заявили в посольстве США в Азербайджане, комментируя инцидент в связи с обстрелом армянами физулинского села Алханлы 4 июля.

В посольстве отметили, что произошедшее в тот день еще раз продемонстрировало, что обе стороны должны сесть за стол мирных переговоров.

«Военного пути урегулирования конфликта нет. Единственный путь — урегулирование конфликта посредством переговоров», — отметили в посольстве.