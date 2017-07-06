НАТО выразило соболезнования семьям убитых и пострадавших в результате недавней военной провокации Армении мирных граждан Азербайджана.

«Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв этой трагедии», — говорится в четверг в официальном ответе пресс-службы НАТО на запрос агентства Trend.

НАТО поддерживает призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к сторонам нагорно-карабахского конфликта прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров. У нагорно-карабахского конфликта нет военного решения, говорится в комментарии.

«НАТО не играет прямой роли в переговорах по урегулированию этого давнего конфликта. Мы продолжаем поддерживать усилия, предпринимаемые в этом направлении в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако мы призываем стороны участвовать в субстантивных переговорах и добиваться мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в комментарии.