Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с его 77-летием.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, И.Алиев особо отметил высокий темп социально-экономического и культурного развития Казахстана под мудрым и дальновидным руководством Нурсултана Назарбаева, и обратил внимание на активное участие Казахстана в глобальных процессах.

И.Алиев высоко оценил заслуги главы государства в деле сохранения традиций дружбы и добрососедства между Азербайджаном и Казахстаном.

«Верю, что в полном соответствии с волей наших народов, которых объединяют друг с другом исторические корни, отношения между нашими государствами, наше партнерство, двустороннее и многостороннее сотрудничество и далее будет динамично и последовательно развиваться. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей неутомимой деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана», — говорится в письме.