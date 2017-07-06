Посольство США в Баку в четверг выступило с обращением к своим гражданам в связи с ожидаемыми протестами в районе посольства США.

«Протесты могут состояться в четверг, 6 июля 2017 года, в районе посольства США. СМИ также сообщают, что демонстрации могут начаться в 11:00 и могут также произойти вблизи посольств Франции и России и по проспекту Азадлыг», — говорится в заявлении посольства, которое публикует Туран.

“В связи с этим призываем граждан Америки воздержаться от прогулок вблизи места проведения митинга и быть осторожными”, – говорится в сообщении.