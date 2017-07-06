Новым президентом и гендиректором Ford Sollers в России назначен Адиль Ширинов, ранее работавший исполнительным директором и первым вице-президентом компании.

Ширинов сменил на посту президента Ford Sollers Марка Овендена, возглавлявшего компанию с июля 2015 года, сообщила российская газета «Bедомости».

Родившийся в 1964 году в Баку Ширинов имеет российское гражданство.

Он работает в Ford Sollers с момента основания компании в 2011 г.

«Адиля хорошо знают и уважают в России, его опыт и уникальная экспертиза помогут Ford Sollers укрепить позиции и реализовать потенциал рынка», — сказал вице-президент Ford Motor Company Стивен Армстронг.

B состав Ford Sollers входят три автозавода: в Ленинградской области (выпускает Focus и Mondeo ), два — в Татарстане ( выпускают Kuga, Explorer и Transit, Fiesta и EcoSport). Есть также завод двигателей в Татартстане.

Общие инвестиции в проекты Ford Sollers оцениваются в $1,5 млрд.

До прихода в компанию SOLLERS Адыль Ширинов работал в ОАО «РусПромАвто» директором по закупкам. С 1999 по 2002 г. — в компании Ford Motor Company.

С 1993 по 1998 годы он был представителем OTIS Elevators в России.