Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает «Интерфакс».

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — заявил он.

По словам американского лидера, «альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом».

«Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе», — заключил он.