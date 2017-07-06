Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины. «Это будет зависеть от жителей Крыма. В тот период, когда они приняли решение уйти из Крыма, они защищали себя и свои семьи. Я был в Крыму, встречался с крымчанами, видел их решимость, но и тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма, и этого, слава богу, не произошло»,— приводит его слова «Интерфакс».

По мнению Януковича, «трусливая» власть Украины побоялась «применить силу и не допустить референдум, в том числе применить вооруженную». «Их героизм проявился, когда они двинули военную мощь на безоружное население Донбасса. А в Крыму они понимали, что получат по зубам»,— сказал он.

Бывший президент считает, что, «если бы Крым перешел под управление радикалов, это бы несло огромную угрозу населению». «Мы знали, что в Крыму были пророссийские настроения и нужен был только повод — он был создан радикалами, и был получен ответ от крымчан. Этот вопрос очень болезненный, и на него могут дать ответ только время и люди»,— сказал Янукович.