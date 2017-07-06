7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном пройдет без осадков.

Вечером возможен туман, ближе к ночи в отдельных местах есть вероятность кратковременных осадков. Северо-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджан в отдельных местах ожидаются дожди и грозы. Есть вероятность града. Скорость западного ветра будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 21-26 градусов тепла.