Российская компания CD Land приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт, создательницы Ждуна, права на использование бренда «Ждун» в России и СНГ. И теперь в России появятся лицензионные мультфильмы и видеоблог со Ждуном.

«Мы будем различным крупным компаниям лицензировать образ Ждуна для производства товаров народного потребления и рекламы, – рассказал РИА-Новости президент компании CD Land Юрий Цейтлин. – Несколько компаний под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию. Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог. А несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 года, символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов».