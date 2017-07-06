«В регионе нагорно-карабахского конфликта имело место очередное нарушение режима прекращения огня, в результате чего имеются жертвы среди гражданского населения, в частности ребенок», — об этом сказала на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, комментируя провокацию армянских ВС против Азербайджана.

«Выражаем соболезнования семьям погибших, считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие и призываем стороны стабилизировать ситуацию», — сказала Захарова (цитата по «Тренд»).

Споуксмен российского МИДа также отметила, что Россия держит тему нагорно-карабахского конфликта на особом контроле и делает все, чтобы в случае обострения ситуации, возвратить стороны конфликта в лоно процесса урегулирования.