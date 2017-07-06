Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приоритетности членства страны в НАТО.

Как передает ТАСС, об этом он сообщил в четверг в Facebook.

«Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе», — отметил он. Президент в этой связи добавил, что «впереди — активная работа по реформированию секторов безопасности и обороны, что позволит достичь критериев членства».

Законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО был одобрен Верховной радой 8 июня.

В декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. По его словам, членство в НАТО является стратегической целью страны. Президент также обещал, что Киев организует референдум о вступлении в Североатлантический альянс.

Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО.