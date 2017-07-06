Международные НПО, которые считают права человека своей главной миссией, по какой-то причине молчат о жестоком убийстве ребенка и его бабушки в результате обстрела села Алханлы Физулинского района, что является странным, написал помощник президента по вопросам внешней политики Новруз Мамедов в странице Facebook.

“Считаю, что если бы они были искренни и справедливы в вопросе прав человека, то официальные лица ряда больших государств, проявляющие «большой интерес» к этому, выразили бы свое отношение и к убийству мирных жителей в Алханлы. Однако, увы”, — написал он.