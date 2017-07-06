По указанию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде 7 июля в мечетях Баку и всех регионов республики, а также в местах, где функционируют полномочные представительства УМК за рубежом, во время Пятничного намаза будет почтена память жертв совершенной 4 июля армянской провокации, будут прочитаны аяты из Корана за упокой души погибших в Физули мирных граждан.

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, религиозным деятелям поручено после завтрашнего Пятничного намаза прочитать проповедь об убийствах женщин, детей и пожилых в результате провокаций против мирного населения.

Ответственным представителям управления за рубежом поручено довести до внимания общественности стран, в которых они находятся, реалии об агрессии в отношении нашего народа, сущности армянских зверств.

В сообщении отмечается, что А.Пашазаде желает упокоения душам погибших, молит Аллаха об освобождении наших земель, восстановлении территориальной целостности под руководством Верховного главнокомандующего.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.