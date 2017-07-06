В нашу редакцию обратились активисты из благотворительной группы социальной сети Фейсбук «Спасем жизнь маленькой Камилле» (модератор группы Камилла Акперова). Начав сборы средств для лечения серьезно больной девочки, эти люди помогают детям уже довольно долгое время. Название группы не изменилось с тех пор, потому что создатели по праву заслужили уважение своими четкими действиями и благородством помыслов. Благодаря людям из этой группы было спасено 13 детей.

Когда в группу обратилась Нигяр Мустафаева-Ширванлы, сын которой – Ильфан — болен ДЦП, участники сразу же откликнулись и начали активные сборы средств для лечения ребенка в Турции. Для того, чтобы определить ребенка в турецкую клинику РОМАТЕМ необходима была сумма в размере 8.500$. В данную сумму входил и курс физиотерапии, а так же стоимость билетов и проживания на территории клиники. Общая сумма, собранная в группе, составила 10 000 долларов.

Но неожиданно начали происходить странные вещи: за две недели до отъезда, Н. Мустафаева-Ширванлы заявила, что передумала везти своего сына в Турцию, и сказала, что везет его в Трускавец, что уже договорилась с врачом. От нее потребовали контакты этого врача, но Н. Мустафаева-Ширванлы их не дала. Благодаря своим обширным связям модераторам группы удалось выяснить все расценки в трускавецкой клинике. Тогда-то и стало понятно, что Н. Мустафаева-Ширванлы блефует. Оказалось, что она еще в начале мая оплатила депозит в трускавецкую клинику, но при этом ничего не сказала модераторам группы, собиравшим деньги для лечения и реабилитации ее сына в Турции. Когда ее ложь всплыла, Н. Мустафаева-Ширванлы снова начала плести паутину лжи: дескать один курс в Трускавце вместе с проживанием стоит 10.000$ и он длится 30 дней. Врач, с которым созвонились модераторы группы сказал, что курс длится 12 дней и сумма начинается от 850$ и достигает максимально 5 тысяч евро. Когда модераторы группы прижали Н. Мустафаеву-Ширванлы фактами, у нее началась истерика и она заявила, что не собирается отчитываться за свои действия.

25 июня сборы для Ильфана в группе были остановлены. Модераторы пообещали привлечь Н. Мустафаеву в судебном порядке – после ее приезда из Украины. Так или иначе, но ребенок должен пройти лечение и реабилитацию, и он не виноват, что его мать – нечистоплотная и непорядочная меркантильная женщина, кующая себе материальные блага на его болезни. Так же модераторы группы потребовали, чтобы Н. Мустафаева-Ширванлы остановила сборы денег в своем личном профиле, но в ответ мошенница заблокировала всех участников группы.

Дальше – больше: часть денег, переданных людьми ей лично в руки и перечисленных на ее счет не пошли на лечение ребенка. Н. Мустафаева-Ширванлы в одной из своих переписок открыто заявила, что эти деньги она тратила на вещи и на продукты, и добавила «мян озюмю хошбяхт хисс элямяк истядим» (скрин прилагается). Получается, что Н. Мустафаева-Ширванлы хочет быть счастливой – за счет своего больного сына, которому наши сердобольные люди перечисляют деньги для лечения? Казалось бы, что может быть гаже и отвратительнее, чем такая вот мать?

Отметим, что Н. Мустафаева-Ширванлы – молодая женщина, ей всего 25 лет. Живет она квартиранткой в пос. Сураханы вместе с сыном и матерью. Говорит, что отец Ильфана им не помогает, и – кстати – добавляет, что она сама инвалидка, хотя никто еще ни разу не видел ее справки «об инвалидности». Если женщина была бы на самом деле больна, то в качестве доказательства она в первую очередь предъявила бы этот документ.

Эта женщина пользовалась любой возможностью околпачить и одурачить людей, желающих помочь больному Ильфату. К примеру, одной из благотворительниц она заявила, что ей нужны деньги на такси (250 манатов), чтобы каждый день возить своего сына на сеансы физиотерапии. После в одной из переписок она рассказала, что возит сына на процедуры через день. Понятно, что сумма, выпрошенная Н. Мустафаевой-Ширванлы наполовину превышает необходимую. Человека, который указал ей на эту несостыковку, Н. Мустафаева-Ширванлы сразу же заблокировала, как и всех других пользователей, которые указывают на вранье и махинации.

Н. Мустафаева-Ширванлы неплохо понаторела и сегодня у нее открыта масса клоновых профайлов в Facebook, на которых она и неизвестно откуда взявшийся «друг семьи» размещают фотографию Ильфана, говорят, что «ни копейки на его лечение не собрано» и просят сердобольных людей помочь – кто чем может. С тех же клоновых профайлов она поливает словесными помоями модераторов и участников благотворительной группы, собравшей 10 000 долларов на лечение ее больного ребенка, обвиняя их в «откатах, процентах, присвоении» и прочей мерзости, на которую способен ее подлый примитивный умишко.

Так же она учит своего больного сына, чтобы он плохо отзывался о людях, которые помогли со сбором средств.

«Оставьте в покое мою маму, вам должно быть стыдно!» — именно этот голосовой файл я слышала лично. Ребенок, страдающий ДЦП (естественно с сильным дефектом речи) явно не понимал, что говорит. И таких голосовых файлов было как минимум 6.

Кроме того, Н. Мустафаева-Ширванлы сделала очередной отвратительный ход: каким-то образом она вышла на канал «АТВ» и выступила в программе Гаджи Нурана, рассказав о своем больном мальчике и заявив, что на его лечение «не хватает денег».

Модераторы группы обратились Гаджи Нурану за комментариями по ситуации, но он пока что никак не прокомментировал данную ситуацию. Хотя, по сути, что он может сказать? Гаджи Нуран – такая же жертва обмана, как и все те, кто, посочувствовав больному ребенку, протянул руку помощи его аферистке-матери, и получил от нее смачный плевок – прямо в эту самую дающую помощь руку.

Предлагаем вам ознакомиться с документацией о кредитах, которые открывала на деньги благотворителей Н. Мустафаева-Ширванлы:

Сейчас предупреждения о негодяйстве этой аферистки активно распространяются в социальных сетях и на форумах: модераторы благотворительных групп призывают пользователей не «покупаться» на просьбы о помощи, исходящие от Н.Мустафаевой-Ширванлы (https://www.facebook.com/groups/866610360116353/permalink/1224361824341203/?hc_location=ufi).

Активная участница группы Гюля Ахмедлы, которая обратилась за помощью в редакцию «Минвала», рассказала, что среди людей, которые ежемесячно отчисляют деньги на помощь больным детям, есть не только состоятельные благотворители.

— В нашей группе есть женщина, которая работает в одном из банков уборщицей. Не смотря на то, что она получает мизерную зарплату, тем не менее, эта добрая женщина ежемесячно отчисляет в группу по 20-30 манатов. Разве это справедливо, что ее трудовые деньги, которые она могла бы потратить на собственные нужды и на нужды своей семьи, получает эта наглая аферистка?

Кроме того, модераторы группы «Спасем жизнь маленькой Камилле» намерены обратиться в правоохранительные органы и в судебные инстанции.

Конечно же, сладко жить за счет других – это мечта любого афериста, не желающего жить честно и зарабатывать на жизнь трудом. Такие подонки всегда были, есть и будут – в любые времена. Бороться с ними трудно, но можно. И лучшее средство борьбы – это информация.

Будьте бдительны. Не дайте аферистам возможности использовать вашу доброту на их меркантильные блага.

Яна Мадатова