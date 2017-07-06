В Литве пресечена провокация армян.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Литве, 5 июля посольство Армении в Литве совместно с Альянсом Литва-Армения организовало в выставочной галерее в Вильнюсе «Vartai» (Ворота) выставку под названием «Арцах: Новое государство в старом краю», на которой демонстрировались фотографии оккупированных территорий Азербайджана.

В связи с этим посольство Азербайджана незамедлительно обратилось в МИД Литвы, встретилось с руководством галереи.

На встрече было доведено до сведения, что ООН, ОБСЕ, НАТО и другие международные организации признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, что оккупация Арменией Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов оценивается как нарушение норм международного права, принципов гуманности и этот факт направлен против территориальной целостности государств. Было подчеркнуто, что организация в галерее выставки провокационного характера, которая преследует цель политической пропаганды созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима, непосредственно направлена против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и полностью противоречит официальной позиции Литвы. Представители посольства Азербайджана отметили, что эта выставка наносит урон дружественным отношениям с Литвой, и попросили убрать фотографии.

Руководство галереи выразило сожаление, что в принадлежащем им выставочном салоне проводится направленное против Азербайджана мероприятие. Они заявили, что армяне предоставили им неверную информацию о сути выставки и дали обещание за короткое время убрать изображения.

Через полчаса фотографии были убраны, а вход в салон закрыт.