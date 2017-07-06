На днях филиппинские священники выступили с пастырским посланием, которое подписал глава епископской конференции. В послании они призывают прихожан не поддерживать «альтернативные факты» и фейковые новости, а также осуждают распространение ложной информации.

Как сообщает «Радио Ватикана», фейки — это «грех против любви, поскольку они мешают людям принимать правильные и взвешенные решения, убеждают делать ложный выбор», и что они имеют катастрофические последствия и для человека, и для общества в целом. Католическая церковь Филиппин призвала пользователей интернета внимательно относиться к источникам новостей, перепроверять факты и в случае обнаружения фейков — сообщать об этом другим.