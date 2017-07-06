Как далеко готова зайти Россия в своей поддержке Армении?

Российский минобороновский телеканал «Звезда» на днях вновь запустил в эфир «Семнадцать мгновений весны», решив таким образом отметить юбилей создания нелегальной разведки в РФ. И фильм этот продолжают смотреть и любить, пусть даже предугадывая все кадры и реплики, в том числе и отточенный диалог Штирлица-Исаева с безымянным генералом в купе поезда. И вопрос советского разведчика: «А что, изобрели особый способ: воевать — не сжигая и без жертв?»

Наверное, есть доля правды в словах тех, кто уверен: войны без жертв не бывает. В том числе, увы, и без «сопутствующего ущерба», как принято именовать жертвы среди гражданского населения.

Но одно дело — действительно случайная гибель мирных граждан, которой, несмотря на все старания, избежать не удалось. И совсем другое — намеренный обстрел сел и огонь по крестьянским домам. Именно так, как это произошло вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района. Том самом, где в результате армянского обстрела из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов были убиты Гулиева Сахиба Идрис гызы и ее внучка Гулиева Захра Эльнур газы, которой не исполнилось и двух лет.

В Минобороны Азербайджана, разоблачая очередную ложь армянской стороны, подчеркивают: в селе Алханлы не было ни штабов, ни огневых позиций. А значит, по мирному населению армянские агрессоры били вполне осознанно.

Понятно, что в такие минуты непросто сохранять хладнокровие и спокойно рассуждать о причинах и последствиях. Но кое-какие выводы можно сделать уже сегодня.

Будем реалистами: бить по детям — это знакомый почерк армянcких агрессоров. По подсчетам активистов азербайджанского гражданского общества, уже за время действия режима прекращения огня в зоне конфликта погибли 14 детей, 19 получили ранения. Можно вспомнить и девятилетнего ребенка, застреленного армянским снайпером в собственном дворе, и мины-«игрушки», которые армянские террористы сплавляли вниз по реке Товузчай, и другие, скажем так, прецеденты. И было бы слишком наивно ожидать чего-то иного от страны, во главе которой стоит Серж Саргсян — соучастник Ходжалинского геноцида, который в интервью Томасу де Ваалу заявлял: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что… армяне были не способны поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот [стереотип]».

Другой вопрос, что расправы над мирным населением в Армении устраивают с вполне циничным расчетом.

«Продолжение политики другими средствами»

В самом деле, согласно затрепанному изречению, война — это продолжение политики другими средствами. А для нынешнего ереванского руководства точно таким же средством продолжения политики уже не первое десятилетие остается террор. И на сей раз политический расчет тоже нетрудно просчитать. Понятно, что в результате гибели мирных граждан близ линии соприкосновения отодвинутой даже не на второй, а на десятый план оказывалась неприятная для армянской аудитории новость о возвращении беженцев в село Джоджуг Марджанлы — зримый результат апрельских боев. Под вопросом оказывался и очередной раунд переговоров, где, по всей видимости, Армению не ожидало ничего хорошего. Но главный «месседж» предназначался Москве. В самом деле, трагедия в селе Алханлы разразилась на фоне очередных демонстративных обид Армении…на своего заступника и покровителя — Россию. Причин для беспокойства у Еревана достаточно: это и поставки оружия, и визиты в Азербайджан кремлевских неофициальных эмиссаров, и переговоры Путина и Шойгу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом…Так или иначе, события в Армении развиваются по накатанному сценарию. Прежде всего, Россию весьма эмоционально обвиняют в «предательстве» своего союзника. Но самое главное, всячески запугивают: вот сейчас Азербайджан, получив от Москвы очередные «стрелялки», тут же обрушит всю огневую мощь на многострадальную Армению! А так как Азербайджан на следующей неделе может и не начать войну, то в Армении решили поторопить события и намеренно ударить по мирному населению. Согласно циничному расчету Еревана, в Баку наверняка ответят, и в этом случае уже Россия будет вынуждена успокаивать свой «форпост» и делать ему новые оружейные подарки. Так что происходящее более всего напоминало бы детскую истерику в торговом зале магазина игрушек с истошным плачем и катанием по полу, если бы речь не шла о войне.

Когда дипломатам не хватает дипломатичности

Но вот в чем дело. Трагедия в селе Алханлы совпала с еще одним событием. В тот же день, когда в селе Алханлы хоронили двухлетнюю малышку и ее бабушку, очередной «наезд» на Азербайджан устроили российские дипломаты. На Смоленской площади заявили, что Россия, оказывается, требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями.»Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу, — распалялись в ведомстве Лаврова. — «Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами», пообещав заодно «делать выводы из сложившейся ситуации». Оказывается, с начала года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет.

Ответ официального Баку уже последовал. Власти Азербайджана ввели определенные меры безопасности при въезде в страну российских граждан армянского происхождения с целью избежать возможных провокаций, пояснил официальный представитель МИД республики Хикмет Гаджиев. Дипломат напомнил, что Армения «проводит этническую чистку на территориях Азербайджана», и добавил: «Некоторые представители армянской национальности придерживаются этой политики и склонны к провокациям на территории других стран. Поэтому мы проводим подобные меры безопасности и проинформировали об этом российскую сторону».

Есть, конечно, умильная версия: российские дипломаты ну так обеспокоены соблюдением прав своих граждан, что…Только вот эта обеспокоенность слишком уж сильно зависит от национальности этих самых граждан: пример гражданина РФ Дильгама Аскерова, который удерживается в качестве заложника армянскими оккупантами в Карабахе, слишком красноречив. Более того, если вспомнить, как сотрудники многочисленных консульств РФ за рубежом «оперативно реагируют», вернее, далеко не всегда реагируют, когда их гражданам нужна реальная помощь, не остается сомнений: судьба россиян армянского происхождения волнует российских дипломатов далеко не в первую очередь. Просто при помощи такого вот дешевого «наскока» обитатели «высотки» на Смоленской площади рассчитывали, по всей видимости, успокоить свой «форпост», где только ленивый не высказался по поводу «дела Марата Уелданова». Тем более что российское экспертное сообщество в последние дни вновь горячо обсуждает вопрос, как Москве надлежит вести себя на Южном Кавказе и как трудно здесь «выдерживать баланс».

И вот — вуаля! Россия выступает с резким заявлением в адрес Азербайджана, да еще в защиту своих граждан армянского происхождения! «Форпостяне» могут пить шампанское. Ну или коньяк -это уж дело вкуса.

Здесь, конечно, самое время поинтересоваться: Серж Саргсян устроил провокацию на свой страх и риск, заявление МИДа совпало с обстрелом села Алханлы действительно случайно? Или обстрел села Алханлы и «наскок» российского МИДа — звенья одной цепи, точнее, части одной и той же провокации, цель которой — «примерно наказать» Азербайджан за излишне самостоятельную, по мнению РФ, внешнюю политику?

Конечно, многое здесь будет зависеть от ответа на вопрос, как далеко готова зайти Москва, пытаясь в очередной раз утешить и успокоить свой «форпост» и заодно выразить недовольство Азербайджану, где реализуют невыгодные России углеводородные и инфраструктурные проекты и еще сближаются с Западом. Тем более что на азербайджанском треке у РФ хватает поводов для беспокойства, от переговоров министра обороны Азербайджана в Брюсселе с руководством НАТО до перспектив реального сближения Баку и Вашингтона. В самом деле, пока пост госсекретаря США занимал бывший армянский лоббист Джон Керри, Москва могла не особо беспокоиться, но теперь, с приходом к власти команды Трампа, ситуация изменилась коренным образом. Да тут еще новый госсекретарь Тиллерсон — человек с «нефтяным» прошлым, а нефтяные компании США неплохо освоили Азербайджан…

Только вот вышло все у дипломатов на редкость топорно. Судя по всему, профессионализм на Смоленской площади упал так низко, что здесь элементарно не просчитали самых прямых последствий собственного «наезда». Во-первых, авторам этой «дипломатической кляузы» надо бы напомнить, что Азербайджан и Армения — в состоянии войны, а заодно посоветовать «примерить» ситуацию на себя и представить, как встречали бы, например, в разгар второй мировой войны этнического немца, прибывшего пассажирским рейсом из Австралии во Владивосток: с хлебом-солью у трапа? Или тоже подвергли бы тщательной проверке: зачем приплыл, куда, к кому? Тем более стоило бы напомнить российским дипломатам, как совсем недавно в СМИ и социальных сетях возмущались оскорбительным и дискриминационным отношением к мусульманам, включая молодых мам с грудными детьми, в московском аэропорту «Домодедово». Но даже не это главное. Важно другое: это заявление МИД РФ появилось, повторим еще раз, в тот самый день, кода бесспорной новостью номер один в Азербайджане была гибель маленькой Захры при армянском минометном обстреле. И что же — российские дипломаты просто не удосужились ознакомиться с «информационной ситуацией» в стране, на которую собирались «наезжать»? Или не посчитали нужным соблюсти в отношении Азербайджана элементарные правила тактичного поведения? Бывает, конечно, что дипломатам не хватает информации о стране или представлений о тонкостях конкретных договоров. Но если им недостает дипломатичности…тут уж самое время вспоминать еще одно нашумевшее выражение: «Это хуже, чем преступление — это ошибка». Такая политика, не имеющая главного компонента — уважительного отношения к партнеру и попыток искать точки соприкосновения, а не только «давить», вряд ли прибавит РФ авторитета. А попытки сочетать ее с силовым давлением неизбежно приведут к цепи конфликтов у границ. Сегодня у РФ еще хватает ресурсов и на войну в Сирии, и на агрессию против Украины, и на поддержание «в тлеющем состоянии» агрессии Армении против Азербайджана, но признаки, что у страны не сходится дебет с кредитом, налицо. А попытки срочно «разбавить» российские войска в Сирии военнослужащими из других стран ОДКБ не оставляют сомнений: поток «груза 200» тоже не получается игнорировать.

Так что не стоит надеяться, что за геополитические мечты России и ее «форпоста» платить будут только в Азербайджане, Украине или Сирии, но никак не в самой России.

НУРАНИ, специально для Minval.az