В Хачмазе произошло самоубийство.

Как сообщает Report, 5 июля в районе 10 часов вечера в селе Ханлыгоба 41-летняя Натаван Рамазан гызы Гурбанова покончила с собой.

Она повесилась в собственном доме.

Н.Гурбанова была матерью четырех детей. Ее тело обнаружили дочери. Причина самоубийства неизвестна.

Тело было исследовано в Хачмазском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре по статье 125 Уголовного кодекса (доведения до самоубийства) возбуждено уголовное дело.