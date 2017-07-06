В связи с недавним визитом президента КНР Си Цзиньпина в Москву зарубежные журналисты вспомнили об обнаруженном еще в 2011 году жителе Китая Ло Юаньпине, который сильно похож на главу РФ Владимира Путина. Оказалось, 54-летний фермер до сих пор не нашел свою любовь, несмотря на международную популярность, сообщает Metro.

Житель деревни в провинции Аньхой говорит, что внешнее сходство с российским президентом не принесло ему ни славы, ни популярности у представительниц прекрасного пола. Фермер говорит, что по-прежнему очень беден и не может позволить себе организовать церемонию бракосочетания, даже если избранница вдруг найдется.

«Мое лицо было во многих мировых СМИ. И что мне это принесло? Ровным счетом ничего», — отметил Ло Юаньпин.

Китайский «двойник Путина» говорит, что его сердце по-прежнему свободно, и он жаждет новых знакомств.