Министерства обороны Польши и США подписали соглашение о поставках в республику американских комплексов противоракетной обороны Patriot. Об этом заявил в четверг на брифинге министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич, передает ТАСС.

«Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром», — сказал он.

По словам Мачеревича, «эта система позволит эффективно противодействовать системам «Искандер».