Командующий курдскими отрядами самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что в сложившихся условиях может разгореться реальный конфликт с турецкой стороной, передает РИА Новости.

«Эти приготовления (со стороны Турции — ред.) достигли уровня объявления войны и могут привести к началу реальных столкновений в ближайшие дни», — заявил Хемо в письменных комментариях агентству Рейтер. «Мы не собираемся бездействовать в условиях потенциальной агрессии», — добавил он.

Ранее официальный представитель курдской оппозиционной партии «Сирийский демократический совет» Рейзан Хеду заявил РИА Новости, что курдские поселения в окрестностях Африна на севере провинции Алеппо в Сирии подверглись артиллерийскому обстрелу турецкой артиллерии.

В то же время агентство IHA со ссылкой на военные источники сообщило, что вооруженные силы Турции нанесли 20 ударов по позициям сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн на севере Сирии. Сообщается, что удары были нанесены из гаубиц «Фыртына» и ракетных установок, размещенных на турецко-сирийской границе.

Как заявил во вторник министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает проведение военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).