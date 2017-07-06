Преднамеренные атаки Армении на мирное население Азербайджана являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Как передает Тренд, об этом говорится в заявлении Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана в связи с очередной провокацией вооруженных сил Армении, в результате которой погибли и были ранены жители села Алханлы Физулинского района.

В распространенном Госкомитетом заявлении отмечается, что гибель Гулиевой Сахибы Идрис гызы, 1967 года рождения, и ее двухлетней внучки Гулиевой Захры Эльнур гызы, получение другой жительницей села — Гулиевой Сарвиназ Ильтифат гызы тяжелых ранений, нанесение ущерба гражданским объектам в очередной раз раскрывают террористическую сущность армянского государства.

«Мы против того, чтобы какой-либо ребенок, будь то азербайджанец, либо представитель другой национальности, страдал от войны. Однако, к сожалению, армяне не прекращают совершать свои презренные деяния. С момента установления в 1994 году режима прекращения огня 32 ребенка в Азербайджане стали жертвами армянского террора. 13 из них погибли, 19 были ранены. К большому сожалению, теперь и двухлетняя Захра Гулиева вошла в их число. Армения ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка. Но это не останавливает оккупанта, и армянская сторона продолжает совершать насильственные действия в отношении детей. Преднамеренные атаки Армении на мирное население Азербайджана, гражданские объекты, являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций от 1949 года и Дополнительного протокола I к ним, Конвенции о правах ребенка. Мировая общественность и ООН должны дать соответствующую оценку этому», — говорится в заявлении.

Отмечается, что азербайджанский народ является сторонником мирного урегулирования конфликта в рамках международного права и требует прекращения совершения преступлений в отношении мирного населения.

«Мы обращаемся к международным организациям и странам мира для того, чтобы они заставили Армению соблюдать нормы международного права, выполнять резолюции ООН, Совета Европы, ОБСЕ, и другие документы, принятые международными структурами в связи с конфликтом, прекратить захватническую политику. Сколько еще мирных жителей, детей должны быть безжалостно убиты, чтобы мировая общественность обратила внимание на этот военный конфликт и приложила усилия для его справедливого решения?!» — говорится в заявлении.