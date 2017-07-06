Действующие в Азербайджане религиозные конфессии и религиозные общины резко отреагировали в связи с гибелью двух мирных жителей села Алханлы Физулинского района в результате его обстрела вооруженными силами Армении.

Как передает Тренд, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, выражая свое отношение к очередной провокации армянских вооруженных формирований.

Он отметил, что в связи с этим вопросом в Госкомитет продолжают поступать обращения религиозных общин.

В обращениях отмечается, что использование оружия в отношении мирных жителей — это продолжение военной агрессии, этнической чистки и террористических актов, осуществляемых армянской стороной на протяжении вот уже 25 лет, а также показатель зверской сущности лиц, стоящих во главе армянского государства.

«Тот факт, что, несмотря на установление режима прекращения огня, мирное население, можно сказать, ежедневно вынуждено жить под постоянными обстрелами, нависшей над их жизнями угрозой смерти, еще раз доказывает, что пришло время мировой общественности в корне изменить отношение к армянским оккупантам и перейти от таких заявлений, как «осуждаем», «переживаем беспокойство в связи с происходящим», просто оттягивающих время, к решительным шагам. Представители всех религиозных конфессий действующих в Азербайджане осуждают этот акт варварства, который выбрал целью гражданские лица, и призывает международные организации, в том числе ООН, Минскую группу ОБСЕ, мировых лидеров объединить усилия для скорейшего наказания лиц, совершивших эти преступления», — сказал председатель госкомитета.