Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что негативно относится к постоянно возникающим инициативам переименовать тот или иной объект в его честь, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал решение правительства Казахстана переименовать аэропорт Астаны в «Нурсултан Назарбаев».

«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана постановило переименовать аэропорт Астаны в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

В ноябре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отверг предложение переименовать Астану в его честь.