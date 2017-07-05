Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов обратился к главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию в связи с очередной эскалацией на линии армяно-азербайджанского фронта, повлекшего за собой гибель двухлетней девочки и ее бабушки, передает Vesti.Az.

«Идентичную ситуацию мы наблюдаем и на Донбассе. Украина, столкнувшаяся с проявлениями сепаратизма, должна близко понимать и чувствовать трагедию азербайджанского народа, подвергшегося этническим чистками и изгнанию с родных мест. Украина также как и Азербайджан познала горечь оккупации. Международный альянс «Азербайджан-Украина» призывает председателя Верховной Рады Андрея Парубия уделить внимание депутатов Украины к трагедии, в результате которой мы сегодня оплакивает смерть двухлетней девочки по имени Захра. Азербайджан неоднократно выражал поддержку территориальной целостности Украины на самом высоком уровне. В связи с вышеприведенными обстоятельствами считаю целесообразным, чтобы законодательный орган братской Украины осудил преднамеренный обстрел мирного населения, в результате которого погибла двухлетняя Захра, а также армянскую агрессию против Азербайджана и начал подготовку к признанию Ходжалинского геноцида», — подчеркнул Э.Мамедов.