Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение маленькой Захре, убитой 4-го июля при минометной бомбежке со стороны ВС Армении села Алханлы Физулинского района страны.
Как сообщает 1news.az, в результате этой провокации противника также погибла бабушка Захры Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения., а Гулиева Салминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева назвала стихотворение «Память о Захре».
За что тебя, скажи, убили?
В 2 года! В чем твоя вина?
И унесут навек в могиле
Ту, кто недавно рождена!
Возможно, ты любила горы,
По травке бегала босой…
Кто стер с земли моей узоры,
Окутав сердце в дикий зной?
Скажи, купалась ли ты в море
И видела ль летящих птиц?
Кто внес к нам в дом такое горе
И слез несчитанных страниц?!
Они стреляли темной силой
С усмешкой страшной на устах,
А ты во сне такой красивой
Ушла, прости меня, Аллах!
Сжимает боль так тяжко сердце,
И эту боль не исцелить!
За что убили вы младенца?
И как теперь вам с этим жить?
Прости, что я тебя не знала!
Прости, что плачет вся страна…
По жизни ты не зашагала,
И ангелом от нас ушла!
За что тебя, скажи, убили?
И как ответит тот злодей?
Цветы завянут на могиле…
Столь маленькой — ребенок в ней!