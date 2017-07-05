Жизни и здоровью раненной накануне в результате обстрела армянской стороной села Алханлы Физулинского района Сальминаз Гулиевой, ничего не угрожает, сообщил Trend в среду глааврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, Гулиева получила множественные осколочные ранения грудной клетки, травму молочных желез.

«В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние здоровья Гулиевой оценивается как средней тяжести», — сказал Шукюров.

Главврач отметил, что с учетом состояния здоровья, Гулиева в ближайшие два дня может быть переведена из военного госпиталя, в который она была госпитализирована, в Физулинскую центральную районную больницу.