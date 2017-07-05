Перед посольством Армении в Вашингтоне прошла акция протеста азербайджанских граждан, против зверств Еревана в отношении мирного населения приграничных сел, сообщил Trend один из участников пикета.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями «Карабах — международно-признанная часть Азербайджана», «Я хочу вернуться в свой дом в Карабахе» и с фотофактами зверств армянских властей против мирных граждан Азербайджана.

Также протестующие выкрикивали лозунги с призывом к армянским властям перестать убивать азербайджанских мирных граждан и детей.